Trauung kurz nach Mitternacht: Cem Özdemir hat Flavia Zaka geheiratet

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Grünen–Politiker Cem Özdemir (60) seine Lebensgefährtin Flavia Zaka (40) heiraten möchte. Kurz nach Mitternacht am Valentinstag sagte das Paar nun offiziell «Ja», wie «Bild» berichtete. Die ungewöhnliche Uhrzeit sollen die beiden extra gewählt haben, damit es keinen Medienrummel gibt.
Grosse Hochzeitsfeier soll noch folgen
«Wir haben uns heute, am 14. Februar, kurz nach Mitternacht im Tübinger Rathaus das Ja–Wort gegeben und sind sehr glücklich darüber», zitierte die Zeitung die frischgetrauten Eheleute. «Gefeiert haben wir im kleinsten Kreis. Später im Jahr werden wir mit unseren Familien und Freunden eine grosse Hochzeitsfeier begehen.» Weiter betonte das Paar noch: «In turbulenten Zeiten wollen wir als Familie zusammenstehen.»
Den Sondertermin mitten in der Nacht machte Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (53) möglich, der ein langer Weggefährte von Özdemir ist. Er traute das Paar auch. Nicht nur die Uhrzeit für das Jawort war ungewöhnlich, die Braut entschied sich für ein nicht ganz klassisches Outfit. Die Juristin kam im dunklen, schulterfreien Jumpsuit, wie Fotos zeigten. Der Bräutigam wählte einen schwarzen Smoking und eine Fliege.
Wahlkampf statt Flitterwochen
Für den Politiker ist es die zweite Ehe. 2003 heiratete er die aus Argentinien stammende Journalistin Pia María Castro, mit der er zwei Kinder hat. Ende 2023 gaben sie bekannt, dass sie bereits seit einiger Zeit getrennt leben. Mit der Kanadierin Flavia Zaka soll er seit 2024 liiert sein.
Viel Zeit für Zweisamkeit bleibt den Eheleuten in den nächsten Wochen aber wohl nicht, denn es stehen viele Wahlkampftermine an. Im Oktober 2024 hatte Özdemir verkündet, bei der Landtagswahl in Baden–Württemberg am 8. März als Spitzenkandidat der Grünen anzutreten. Als Nachfolger von Winfried Kretschmann (77) will er der nächste Ministerpräsident des Landes werden.