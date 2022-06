Diese sogenannte Pankreatitis, eine seltene Komplikation nach einer Koloskopie, löst massive Oberbauchschmerzen aus und führt in aller Regel auch zu starker Übelkeit und Erbrechen. In vielen Fällen ist ein längerer Krankenhausaufenthalt unumgänglich. Eine Prognose ist laut Fachleuten schwierig: Oft heilt die Entzündung in wenigen Tagen durch die Gabe von Medikamenten aus, bei manchen Betroffenen ziehen sich die Beschwerden allerdings auch über Jahre hinweg.