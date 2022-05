Travis Barker und Kourtney Kardashian nun auch offiziell verheiratet

Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind nun offenbar auch offiziell Mann und Frau. Wie mehrere US-Medien berichten, darunter «TMZ», hat das Paar nach seiner Las-Vegas-Hochzeitssause nun auch offiziell geheiratet. Die Trauung soll am vergangenen Sonntag in Santa Barbara im engsten Kreis stattgefunden haben. Bilder zeigen Kardashian in einem weissen Kleid mit Schleier, Barker trägt einen schwarzen Anzug. Das Paar wurde zudem in einem schwarzen Cabrio gesichtet, an dem ein Schild mit der Aufschrift «Just Married» (zu Deutsch: «frisch verheiratet») zu lesen war.