Travis Kelce holt sich millionenschweren Podcast-Deal

«Wir könnten uns nicht mehr freuen, mit ‹Wondery› für die nächste Phase von New Heights zusammenzuarbeiten», sagten die Football–Geschwister in einem Statement. «Wir lieben diese Show und die Fangemeinde, die in den letzten beiden Staffeln mit uns gewachsen ist», schwärmten die Hosts. Die Partnerschaft werde sie «zu neuen Höhen führen» und ihnen «einige bahnbrechende Momente» bescheren, wie sie ausführten. «Wir freuen uns darauf, Staffel 3 zu starten», verkündeten sie.