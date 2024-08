Travis Kelce kann nicht an Taylor Swifts Seite sein

Der Tight End der Kansas City Chiefs kann nur aus der Ferne eine Stütze für die Sängerin sein. Am vergangenen Donnerstag wurde er an der Seite von Quarterback Patrick Mahomes (28) im Trainingslager des gemeinsamen Teams für die neue NFL–Saison gesehen, die am 5. September beginnt. «Alles, was Travis im Moment tun kann, ist ein offenes Ohr und eine Schulter zum Anlehnen für Taylor zu sein, da er weiss, dass sie und ihr Team die Dinge nach bestem Wissen und Gewissen regeln», erklärte ein Insider der «Daily Mail». «Jede freie Minute, die er mit ihr verbringen kann, wird er nutzen.» Jedoch werde er «keine zusätzliche Auszeit bekommen, da die Saison in einem Monat beginnt», so die Quelle weiter.