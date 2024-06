Travis Kelce möchte Beziehung mit Taylor Swift nicht verstecken

«Man will einige Dinge für sich behalten, aber gleichzeitig bin ich nicht hier, um etwas zu verbergen», erläutert Kelce. «Das ist mein Mädchen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist meine Lady. Und ich bin stolz darauf.» Er stellt klar: «Es ist also nicht so, dass ich hier sitze und versuche zu jonglieren, wie ich das unter Verschluss halten kann.» Allerdings wolle er auch nicht «jeden in mein Privatleben einweihen» und sich zu allem äussern, da er wisse: «Alles, was sie [Taylor Swift] tut, wird zur Schlagzeile.»