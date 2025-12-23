Travis Kelce nennt Taylor Swift «Liebe meines Lebens»

Die Dokuserie hält noch eine weitere Überraschung bereit: In den letzten Momenten der Serie werden Meilensteine aufgelistet, die Swift seit dem Ende der Eras Tour am 8. Dezember 2024 erreicht hat – darunter der Rückkauf ihrer ersten sechs Alben und die Verlobung mit Kelce. Ausserdem wird erwähnt, dass sie am 3. Oktober ihr Album «The Life of a Showgirl» veröffentlicht hat, das «das grösste Album ihrer Karriere» wurde. Kurz darauf erscheint der schelmische Zusatz «to date» – «bisher». Ein deutlicher Hinweis darauf, dass ihr zwölftes Studioalbum nicht ihr letztes sein wird.