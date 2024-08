Travis Kelce: Startet Taylor Swifts Freund bald in Hollywood durch?

Schon im Mai dieses Jahres machte die Nachricht die Runde, dass NFL–Profi Travis Kelce (34) für eine Horrorserie vor der Kamera stehen wird. In der FX–Show «Grotesquerie» von «Dahmer»– und «American Horror Story»–Erfinder Ryan Murphy (58) übernimmt der Partner von Superstar Taylor Swift (34) eine noch unbekannte Nebenrolle. Doch damit nicht genug: Super–Bowl–Sieger Kelce wird auch in der Fortsetzung eines Komödienklassikers von Adam Sandler (57) auftreten – und spielt möglicherweise in Zukunft die Hauptrolle in einer Action–Komödie. Nächste Station Hollywood?