Travis Kelce über Prinzessin Charlotte: «Sie war ein Superstar»

Prinzessin Charlotte war das «Highlight»

«Ich muss sagen, Prinz William war fantastisch, aber das Highlight war Prinzessin Charlotte. Prinz George war auch toll», schwärmt Bruder Jason Kelce (36) in der neuesten Folge seines Podcasts «New Heights with Jason and Travis Kelce». «Sie war so verdammt bezaubernd. Ich kann nicht mehr ...» Travis Kelce fügte hinzu: «Das war sie. Sie war ein Superstar.»