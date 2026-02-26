Treffen vor dem Spiel: Fans feiern Justin Bieber und LeBron James

Justin Bieber (31) kann auch als Zuschauer für Aufsehen sorgen. Beim NBA–Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Orlando Magic war der Sänger dabei und stand zusammen mit Basketball–Star LeBron James (41) im Rampenlicht.
Vor dem Spiel begrüssten sich die beiden Superstars mit einer herzlichen Umarmung. In den sozialen Medien wurden Justin Bieber und LeBron James dafür gefeiert. Der Moment erhielt mit «LeBieber James» sogar einen eigenen Namen. «LeBron und Bieber am Spielfeldrand in LA. 2026 wird einfach anders», schwärmte ein User. «Das hebt buchstäblich die Stimmung! Brüderliche Verbindungen», schrieb ein weiterer Fan.
Justin Bieber im grünen Punkte–Hoodie
Auch modisch stach Justin Bieber aus der Menge hervor. Der Sänger trug einen grünen Hoodie mit weissen Punkten, eine schwarze Lederhose, weisse Turnschuhe und eine Sonnenbrille. Der 31–Jährige, der sich derzeit auf seinen grossen Auftritt als Headliner beim Coachella–Festival im April vorbereitet, sorgte erst vor wenigen Wochen mit einem besonderen Outfit für Schlagzeilen.
Bei den Grammy Awards feierte er sein Comeback auf der Bühne der Preisverleihung nach vier Jahren. Er trug lediglich eine Seidenboxershorts und Socken für seine reduzierte Performance von «Yukon». Mit dabei hatte er seine Ehefrau Hailey Bieber (29), die seine Darbietung aus dem Publikum beobachtete.
Die Liebe zum Basketball scheint Justin Bieber unterdessen mit seinem Kind zu teilen. In dem Podcast «Therapuss» des Influencers Jake Shane (26) plauderte Hailey Bieber über den Sohn des Paares, Jack Blues, der im August 2024 zur Welt kam. «Er redet viel über Basketball», erklärte die 29–Jährige. «Er sagt ständig ‹Basketball›.» Das Model fügte hinzu: «Als ich ihn heute aus seinem Mittagsschlaf weckte, sagte er nur ‹Basketball›. Er ist einfach so. Es ist verrückt. So lustig.»