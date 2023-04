Trenchcoats so weit das Auge reicht: Die Favoriten im Frühling 2023

Er ist und bleibt ein Klassiker, ist aber im Frühling 2023 wieder ein besonders beliebtes It-Piece: der Trenchcoat. Der Übergangsmantel kommt dieses Jahr, auch bei Luxuslabels wie Dior, Burberry oder Herno, oft in anderen Farben, mit Materialmix oder gar in Leder daher. Was jedoch alle Modelle gemeinsam haben: Sie sind zweifellos alltagstauglich.