Trend-Sport Trailrunning: Alle Fakten zur «wilden» Jogging-Alternative

Empfehlenswert vor dem ersten Start (und auch danach) sind Krafttraining sowie Stabilitätsübungen. Workshops fürs Trailrunning vermitteln die optimale Technik und schützen gerade Anfänger vor Lauffehlern. Ganz wichtig auch hierbei: vorheriges Aufwärmen - also weite, rotierende Bewegungen in Schultern, Hüfte oder Sprunggelenken und Beugebewegungen mit den Knien. Mit Dehnungen wärmen Sie optimal die Waden und Oberschenkel auf und verringern so Ihr Verletzungsrisiko.