Trendfarbe 2025: Haare in Mokkabraun sind angesagt wie nie

Warum Mocha Mousse?

Mocha Mousse ist mehr als nur ein langweiliger Braunton: Es ist ein Statement für Eleganz und Natürlichkeit. Die subtile Mischung aus warmen und kühlen Untertönen macht diese Farbe unglaublich vielseitig und schmeichelhaft für nahezu jeden Hautton. Laut dem Pantone Color Institute nährt uns dieser Ton «mit seiner Anregung der köstlichen Qualitäten von Schokolade und Kaffee» und spricht unser Verlangen nach Geborgenheit an. Genau das, was wir in einem Jahr voller Weltschmerz am meisten zu brauchen scheinen.