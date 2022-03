Trendforscher Oliver Leisse: So hat sich unser Essverhalten verändert

Viele haben während Corona das Kochen für sich entdeckt. Vor allem das Internet scheint mittlerweile eine schier endlose Inspirationsquelle zu sein...?

Leisse: Ja, man inszeniert seine Kocherfolge gern im Netz. Wenn die Kreation «instagrammable» ist, dann wird sie auf die Reise in die sozialen Medien geschickt. Und so weitergereicht. Kochen ist kreativ, man kann mit wenig Aufwand grossartige Ergebnisse erzielen und Follower beeindrucken. Auch hier sehen wir wieder viel Kreativität, denn natürlich geht es um die besondere Kreation des Kochs. Da wird süss mit salzig kombiniert, unterschiedliche Kochkulturen werden wild kombiniert. Alles ist erlaubt - vorausgesetzt, es ist eine Nachricht im Netz. So haben wir schon vor Jahren in Asien die Kombination von salzigen Pommes Frites mit Vanilleeis beobachtet oder sehen gerade in Hongkong, dass man «Ice Cream Float» in Restaurants anbietet - das ist eine sprudelnde Cola mit einer Softeis-Haube.