Trendige Make-up-Looks für die letzten Konzertbesuche 2024

Der Look beginnt mit einer Lidschattenbase, die für langen Halt sorgt, auch wenn es heiss hergeht. Dann einen dunklen Lidschatten entlang des Wimpernkranzes auftragen und leicht nach oben und aussen verblenden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Ein Kajal am Wimpernkranz kann zusätzlich verwischt werden, damit das Ergebnis noch lässiger wirkt. Mit einem Hauch Bronzer und einem matten Lippenstift in Rosé oder Beige erhält der Look die nötige unfertige Note.