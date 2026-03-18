Trendwirkstoff Azelainsäure: Was kann er wirklich?

Was ist Azelainsäure?

Azelainsäure ist eine Säure, die natürlich in Getreide vorkommt, aber auch synthetisch hergestellt wird. In Kosmetika darf sie der Fachzeitschrift «PTAheute» zufolge bis zu einer Konzentration von 12 Prozent enthalten sein, höhere Konzentrationen von 15 bis 20 Prozent sind verschreibungspflichtig. Diese gelten in der Regel als wirksamer, aber auch Produkte mit unter 12 Prozent können helfen. Niedriger dosierte Varianten eignen sich eher zum sanften Einstieg. Bei Schwangeren und während der Stillzeit gilt eine Konzentration von zehn Prozent als das Maximum.