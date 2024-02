Trennung von Amira Pocher: Oliver Pocher zeigt offenbar Einsicht

Kehrt in der öffentlichen Trennungs–Schlammschlacht von Oliver Pocher (45) und Ex–Partnerin Amira Pocher (31) allmählich Ruhe und sogar ein wenig Einsicht ein? In der neuesten Folge des Podimo–Podcasts «Die Pochers! Frisch recycelt», in der der Comedian wie gewohnt mit seiner ersten Ehefrau Alessandra Meyer–Wölden (40) über aktuelle Ereignisse in seinem Leben spricht, scheint sich zumindest der Beginn eines Umdenkens bei «Liebeskasper» Pocher einzustellen – wie auch seine Podcast–Partnerin begeistert bemerkt.