Trennung von Ehemann: Lily Allen hatte ein «hartes Jahr»

Besonders Aufsehen erregt der Song «Tennis», in dem Allen beschreibt, wie auf dem Handy ihres Ehemanns eine Nachricht einer Frau namens Madeline aufpoppt und sie damit hinter seine Affäre kommt. Auf einem weiteren Song findet sie auch Sexspielzeug in seiner geheimen Wohnung. Auf die Frage, wer Madeline sei, antwortet sie knapp: «Eine fiktive Figur.» Ob diese aus realen Erlebnissen zusammengesetzt sei? «Ja», bestätigt Allen im Interview.