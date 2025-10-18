Trennung von Keith Urban: Nicole Kidman bedauert angeblich nichts

Positiver Blick nach vorn

Nach einer Europa–Reise ist Nicole Kidman wieder zurück in Nashville. «Sie bleibt positiv», so die Quelle. Die 57–Jährige sei nicht jemand, «der in Bedauern versinkt – sie glaubt, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht». Stattdessen sei sie dankbar für ihr Leben. Kidman habe «mehrere Arbeitsprojekte vor sich und freut sich auf sie». Demnächst ist sie unter anderem in den TV–Adaptionen «Margo's Got Money Troubles» und «Scarpetta», einer dritten Staffel der Serie «Big Little Lies» sowie in der Fortsetzung des Kultfilms «Zauberhafte Schwestern» zu sehen.