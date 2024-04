Trennung von Sacha Baron Cohen: Isla Fisher war längst vorbereitet

Gütliche Einigung zum Wohle der Kinder

«Es wurde vorgeschlagen, dass sie die Dinge zum Wohle der Kinder so einvernehmlich wie möglich regeln sollten», berichtete der Insider weiter. Mit Shackleton an ihrer Seite sei Fisher fest entschlossen, die Scheidung bestmöglich über die Bühne zu bringen. Ihr Ex–Partner hat sich ebenfalls anwaltlichen Beistand gesucht. Er soll mit der Rechtsanwältin Laura Wasser (55) in Kontakt stehen, die Johnny Depp (60) bei seiner Scheidung von Amber Heard (37) vertrat.