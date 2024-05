Trennung von Taylor Russell: Harry Styles soll wieder Single sein

Im August 2023 besuchte Harry Styles die Premiere des Stücks «The Effect» am National Theatre in London, in dem Taylor Russell eine Hauptrolle spielt. In den darauffolgenden Monaten wurde das Paar immer wieder gemeinsam fotografiert, unter anderem im November bei einem U2–Konzert in Las Vegas und im April 2024 in einer U–Bahn in Tokio. Am 6. Mai erschien Russell alleine bei der Met Gala in New York City, Styles wurde zeitgleich im Londoner Stadtteil Primrose Hill gesichtet.