Trennung wegen Parkinson? Michael J. Fox hätte seiner Ehefrau vergeben

Trennung wegen Parkinson–Diagnose? «Hätte ihr jederzeit dafür verziehen»

Dass seine Ehefrau während der schweren Krankheit bei ihm geblieben ist, war für Fox nicht selbstverständlich. «Ich hätte ihr jederzeit dafür verziehen, wenn sie gesagt hätte: ‹Ich steige einfach aus.› Aber das hat sie nicht getan.» Stattdessen habe sich Tracy Pollan an ihr Ehegelübde gehalten: «Sie hatte mir gesagt: 'In guten wie in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit», so Michael J. Fox. «Sie hat es geschafft, mich da durchzubringen. Und das tut sie seit 35 Jahren.»