Treten Blake Lively und Ryan Reynolds nicht bei der Met Gala auf?

«Blake und Ryan werden die Gala dieses Jahr auslassen», so der Informant im Gespräch mit dem US–Medium «TMZ». Das Fehlen der Hollywoodstars hänge aber nicht mit dem aktuellen Drama rund um Lively und ihrem einstigen Co–Star Justin Baldoni (41) zusammen, wie der Insider betont: «Das hat nichts mit ihrem Rechtsstreit mit Justin Baldoni zu tun, denn die Entscheidung, auf die Veranstaltung im Mai zu verzichten, wurde schon lange vor dem Drama getroffen.» Zudem nahmen Lively und Reynolds in den vergangenen Jahren hin und wieder nicht an dem Event im New Yorker Metropolitan Museum of Art teil – ihr Fehlen ist also nichts Ungewöhnliches.