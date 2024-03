Triathlon-Profi rät: Darauf sollten Anfänger beim Training achten

Auf die Ernährung achten

Wichtig sei am Anfang ausserdem die richtige Energiezufuhr während des Sports: Denn ein Triathlon ist sehr herausfordernd für den Körper. «Deshalb ist es wichtig, am Abend davor oder am Tag vor dem Rennen richtig zu essen.» Philipp empfiehlt vor allem einfache Nahrung, die leicht verdaulich ist, zudem ausreichend Wasser. «Es ist interessant, wie der Körper auf die Aufnahme von Kohlenhydraten reagiert. Triathlon ist ein langer Ausdauersport. Hier hilft es, ein wenig Zucker in dein System zu bringen. Es hilft wirklich, zum Beispiel ein Gel zu nehmen, und du wirst während deines Rennens eine viel bessere Erfahrung machen», so Philipp.