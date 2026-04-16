«Tribute von Panem»-Darsteller Ethan Jamieson festgenommen

Aus dem entsprechenden Polizeibericht geht demnach hervor, dass Zeugen die Beamten am Abend des Vorfalls gegen 21:52 Uhr wegen Schüssen alarmierten. Ein Opfer gab an, dass ein unbekannter Verdächtiger auf einem E–Bike während der Fahrt auf sein Fahrzeug geschossen habe. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich zwei weitere Personen im Wagen. Die Ermittlungen der Polizei von Raleigh führten schliesslich zu Jamieson, der verdächtigt wird, den Schuss in Richtung des Fahrzeugs abgegeben zu haben.