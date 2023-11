«Tribute von Panem»: Rachel Zegler in Katniss-Everdeen-Gedächtniskleid

Bald wird sie als Lucy Gray Baird im Prequel «Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes» auf der Kinoleinwand zu sehen sein: Bei der Europa–Premiere in Berlin am Sonntag zollte Hauptdarstellerin Rachel Zegler (22) ihrer beliebten Vorgängerin der «The Hunger Games»–Reihe mit der Wahl ihres Abendkleides für den roten Teppich Tribut. In einem ärmellosen schwarz–roten Kleid im Meerjungenfrauen–Stil erinnerte sie an Katniss Everdeen, gespielt von Jennifer Lawrence (33), aus den Originalfilmen.