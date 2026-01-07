Tritt Prinzessin Kate die historische USA-Reise mit Prinz William an?

Prinz William (43) soll im Juli in die USA fliegen. Dabei könnte ihn seine Ehefrau Prinzessin Kate (43) begleiten – und ihre erste wichtige Auslandsreise seit 2022 antreten. Im selben Jahr war das Paar zuletzt in den Vereinigten Staaten zu Gast.
Es gebe «Spekulationen, dass Kate und William dieses Jahr gemeinsam ins Ausland reisen werden», schreibt Journalistin Kate Mansey in einem «Times»–Artikel. Demnach könnte sie der Trip möglicherweise anlässlich des 4. Juli in die USA führen. In diesem Jahr wird der Unabhängigkeitstag zum 250. Mal gefeiert.
König Charles schon im April in den USA
Der Trip soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Grossbritannien und den USA stärken. Derzeit liegt ein grosser Technologiedeal auf Eis. Die britische Regierung hofft, Donald Trump (79) mit einem Besuch von William und Kate umstimmen zu können. Kate wird dabei eine besondere Rolle zugeschrieben: Trump, ein bekennender Royal–Fan, hatte sich bei seinem Staatsbesuch im vergangenen September begeistert von ihr gezeigt. Berichten zufolge bezeichnete er sie als «wunderschön».
Auch König Charles III. (77) soll zu einer sogenannten «Charme–Offensive» beitragen. Laut britischen Medien ist ein Besuch im April geplant. Es wäre der erste Staatsbesuch eines britischen Monarchen in den USA seit 2007.
Kates erste Reise nach Krebserkrankung
Für Prinzessin Kate wäre es die erste grosse internationale Reise seit 2022. Im März 2022 feierte sie mit Prinz William auf einer Karibiktour das 70–jährige Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926–2022). Zuletzt reiste sie im Oktober 2023 für zwei Tage nach Marseille, um das Finale der Rugby–Union–Weltmeisterschaft zu begleiten. Im Frühjahr 2024 wurde ihre Krebserkrankung bekannt, öffentliche Auftritte waren rar gesät. Anfang 2025 teilte Kate mit, dass der Krebs in Remission sei. Seitdem hat sie ihre royalen Pflichten Schritt für Schritt wieder aufgenommen.