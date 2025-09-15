Triumph bei der EM: So feiern die Promis das deutsche Basketballteam

Auch Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (69) meldete sich umgehend zu Wort. Er war mit seiner Frau Elke Büdenbender (63) sogar nach Riga gereist, um die Mannschaft persönlich anzufeuern. Zu mehreren Bildern, die ihn unter anderem beim Beglückwünschen der Sportler zeigen, schrieb er: «Nach dem historischen Gewinn der Weltmeisterschaft 2023 jetzt auch noch der Europameister–Titel! Was für eine unglaubliche Leistung! Ihr habt uns mit eurem Teamgeist und Eurem unbedingten Willen, Spiele zu gewinnen, begeistert.» Diese Mannschaft sei «ein Vorbild für den Sport in Deutschland».