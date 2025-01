Trockene Haut? So gelingt ein makelloses Make-up trotzdem

Die richtige Foundation verwenden

Bei der Wahl der Foundation ist Vorsicht geboten, denn unter anderem ist oft Alkohol enthalten, was die Haut zusätzlich austrocknet. Daneben sollte auch auf die Art der Foundation geachtet werden. Am besten eignen sich flüssige Produkte oder solche in Créme–Form, da sie sich gut einarbeiten lassen. Wer es natürlicher mag, kann eine BB–Cream verwenden. Alternativ kann auch ein Feuchtigkeitsserum in die Foundation gemischt werden, um einen strahlenden Look zu erzielen.