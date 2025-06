«Trooping the Colour»: König Charles III. soll erneut Kutsche nehmen

2023 war Charles zu alter Tradition zurückgekehrt und nahm an seiner ersten «Trooping the Colour»–Parade als König zu Pferd und in Uniform teil. Im Februar 2024 machte der Palast in einer Mitteilung jedoch öffentlich, dass bei diagnostischen Tests eine Form von Krebs bei Charles festgestellt wurde. Aufgrund seiner Behandlung musste er im vergangenen Jahr darauf verzichten, auf dem Pferd zu reiten und begleitete während der Parade daher seine Ehefrau, Königin Camilla (77), in einer gefederten Kutsche.