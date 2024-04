Trooping the Colour: König Charles will hoch zu Ross teilnehmen

Der an Krebs erkrankte König Charles III. (75) plant, auf seinem Lieblingspferd Noble an der Militärparade Trooping the Colour im Juni teilzunehmen. Das meldet «Mail Online». Er wolle die Parade demnach «anführen», was als positives Zeichen an die Bevölkerung nach der Schock–Diagnose gewertet werden könne. Seine Teilnahme hoch zu Ross ist allerdings noch nicht garantiert, da die Ärzte weiterhin zur Vorsicht mahnen sollen.