Trooping the Colour: Prinz Louis geniesst Kutschfahrt mit Geschwistern

Die mehrtägigen Hauptfeierlichkeiten zum Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) starten am Donnerstag (2. Juni) mit der «Trooping the Colour»-Parade. Anders als in den vorherigen Jahren wird die 96-Jährige dieses Mal nicht in einer Kutsche fahren. Dafür durften ihre Urenkel Prinz Louis (4), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz George (8) gemeinsam mit Mutter Herzogin Kate (40) und Herzogin Camilla (74) in einer Festkutsche Platz nehmen. Vor allem der Vierjährige begeisterte bei seinem ersten grossen Auftritt und winkte royal den Menschen an der Strasse zu.