«Trooping the Colour»: Prinzessin Kate lächelt wie eh und je

Prinzessin Kate (42) hat am Samstag bei der royalen Militärparade «Trooping the Colour» zu Ehren von König Charles III. (75) teilgenommen. Erst wenige Stunden zuvor, am Freitagnachmittag, bestätigte die an Krebs erkrankte Ehefrau von Prinz William (41), dass sie am Wochenende in die Öffentlichkeit zurückkehren werde. Auf dem Weg vom Buckingham Palast zum Exerzierplatz der Horse Guards Parade fuhr Kate standesgemäss in einer pompösen Kutsche und lächelte dabei herzlich den Menschen zu. Ebenfalls in der Kutsche: ihre Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6).