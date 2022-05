«Trooping the Colour»-Salut ohne Queen Elizabeth II.

Demnach werde gehofft, dass die 96-jährige Königin, die an «episodischen Mobilitätsproblemen» leidet, am 2. Juni an einem Teil der Veranstaltung, die ihre offizielle Geburtstagsparade ist, teilnehmen wird. «Trooping the Colour» bildet den Auftakt zu den viertägigen nationalen Feierlichkeiten anlässlich ihres Platin-Jubiläums, aber die Zeremonie wird mit Rücksicht auf ihr Wohlbefinden geändert.