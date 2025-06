Trooping the Colour: So will König Charles die Air-India-Opfer ehren

Charles und Ehefrau Camilla (77) sprachen den Opfern und Angehörigen anschliessend auf Instagram ihr Mitgefühl aus: «Meine Ehefrau und ich sind zutiefst erschüttert über das schreckliche Geschehen in Ahmedabad heute Morgen», heisst es in einem Statement des Palasts. «Unsere besonderen Gebete und unser tiefstes Mitgefühl gelten den Familien und Freunden derer, die von diesem entsetzlich tragischen Vorfall in so vielen Ländern betroffen sind und auf Nachrichten von ihren Lieben warten.»