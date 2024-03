Monarch soll unbedingt dabei sein wollen

Trooping the Colour: Wird König Charles III. in der Kutsche fahren?

Wird der an Krebs erkrankte König Charles III. an der traditionellen Geburtstagsparade Trooping the Colour dabei sein können? Angeblich laufen bereits die Planungen für das Grossereignis – und es wird überlegt, wie der Monarch teilnehmen könnte, selbst wenn er im Juni nicht ganz fit sein sollte.