«Trooping the Colour»: ZDF zeigt Geburtstagsparade für König Charles

Für gewöhnlich immer an einem Samstag im Juni wird der Geburtstag des regierenden Monarchen oder der regierenden Monarchin zelebriert, auch wenn der Regent oder die Regentin in diesem Monat gar nicht geboren wurde. Dazu findet eine grosse Militärparade statt, die sich «Trooping the Colour» nennt. Hunderte Soldatinnen und Soldaten erweisen in diesem Jahr wieder König Charles III. die Ehre, der seine dritte Parade als König erleben wird, während tausende Menschen die Strassen säumen und Hunderttausende das Event im Fernsehen verfolgen. Die britische BBC wird die gesamte Veranstaltung in Grossbritannien im TV übertragen.