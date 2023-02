Trotz «Batgirl»-Aus: Comeback für Leslie Grace nicht ausgeschlossen

Grace erzählt nun, dass es beim Dreh durchaus Probleme gegeben habe, dazu wolle sie nicht lügen. So hätte die Hälfte der Dreharbeiten in Schottland etwa nachts bei strömendem Regen stattgefunden. Es habe ihr zufolge jedoch nichts gegeben, was die Crew nicht meistern konnte. Sie selbst habe darum gebeten, den Film zu sehen, der demnach noch ganz am Anfang der Bearbeitung war, als er vor Publikum getestet wurde. Auch mehrere Szenen hätten noch komplett in dieser Fassung gefehlt. «Aber den Film, den ich gesehen habe - die Szenen, die drin waren - war unglaublich», sagt Grace. «Es gab meiner Meinung nach definitiv das Potential für einen guten Film. Vielleicht werden wir später Ausschnitte davon sehen.»