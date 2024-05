Trotz Charles' Absage: Prinz Harry zeigt sich gut gelaunt in London

Prinz Harry am Mittwoch beim Gottesdienst in London

Für Prinz Harry geht es am 8. Mai mit einem Jubiläumsgottesdienst in der Londoner St.–Pauls–Kathedrale weiter. Insgesamt wird er sich aber nur drei Tage in der Hauptstadt aufhalten. Im Anschluss an die Jubiläumsfeierlichkeiten soll Prinz Harry noch in dieser Woche mit Ehefrau Meghan weiter nach Nigeria reisen. Der ranghöchste Militärbeamte des afrikanischen Landes hat sie eingeladen. Auch dort dreht sich alles um die Invictus Games.