Trotz ESC-Skandal: Joost Klein stürmt die Streaming-Charts

Auch in Belgien und den Niederlanden steht «Europapa» unmittelbar vor «The Code» auf dem ersten Rang. Nemo konnte hingegen in Österreich, Portugal und natürlich in der Schweiz den Platz an der Sonne ergattern und platzierte sich zusätzlich zu Deutschland, Belgien und den Niederlanden auch in Frankreich und Italien jeweils auf Platz zwei der aktuellen Streaming–Charts. Baby Lasagna (28) mit «Rim Tim Tagi Dim» aus Kroatien und Slimane (34) mit «Mon amour» aus Frankreich reihen sich ebenfalls teilweise in den oberen Gefilden der europäischen Charts ein. Übrigens: Die grösste ESC–Begeisterung kommt offenbar in der Schweiz und in Belgien auf: Dort stehen aktuell jeweils acht Songs aus dem Musik–Wettbewerb in den Top 100. Es folgen Österreich und die Niederlande mit jeweils sieben ESC–Liedern in den jeweiligen Hitlisten.