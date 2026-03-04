Trotz Familienstreit: David und Victoria Beckham gratulieren Brooklyn

David teilte zum Ehrentag seines Sohnes in seinen Instagram–Storys gleich zwei Kinderfotos: eines, das ihn und Victoria gemeinsam mit einem jungen Brooklyn in einem Schwimmbad zeigt, sowie ein Schwarz–Weiss–Bild von ihm und seinem Sohn. Dazu schrieb er «27 heute. Herzlichen Glückwunsch. Wir lieben dich» – und verwendete Brooklyns Kindheitsspitznamen «Buster». Victoria teilte das identische Pool–Foto und ergänzte es um ein weiteres altes Bild von sich mit Brooklyn als Baby. Ihre Botschaft: «Herzlichen 27. Geburtstag Brooklyn, ich liebe dich so sehr.»