Trotz Fanprotest: Black-Sabbath-Konzert in Minutenschnelle ausverkauft

Mehr als 118.000 Fans in der Warteschlange

Tickets für die Abschiedsshow in Birmingham am 5. Juli standen am Freitag ab 10 Uhr britischer Zeit auf der Website des Anbieters Ticketmaster zum generellen Verkauf. Einem Post eines X–Users zufolge versuchten mehr als 118.000 Musikfans, an Karten zu gelangen. Dieser Ansturm sei «verrückt», kommentierte die Person und wünschte allen anderen «viel Glück».