Trotz Favoritenrolle: Brendan Fraser bleibt den Golden Globes fern

Dank seiner mit reichlich Vorschusslorbeeren bedachten Darbietung im Drama «The Whale» durfte Brendan Fraser (53) schon diverse Auszeichnungen in Empfang nehmen. Zwar wurden die Nominierungen für die anstehenden Golden Globe Awards am 11. Januar 2023 noch nicht bekanntgegeben - dies erfolgt erst am 12. Dezember 2022. Doch gilt es als sicher, dass Fraser auch dort als einer der Favoriten ins Rennen um den Preis als bester Hauptdarsteller gehen wird. So oder so werde er jedoch nicht vor Ort bei den Globes sein, wie er nun in der Coverstory von «GQ» verraten hat.