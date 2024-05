Trotz Krebsbehandlung: König Charles III. reist nach Frankreich

Voller Terminplan für die Royals

Auch weitere Mitglieder der Königsfamilie werden an den beiden Tagen Termine wahrnehmen. So wird Charles‹ Schwester, Prinzessin Anne (73), etwa in Begleitung ihres Ehemannes, Sir Timothy Laurence (69), am 5. Juni in der Normandie an einem Empfang und einer Gedenkfeier teilnehmen, eine Statue enthüllen und einen Soldatenfriedhof in Bayeux besuchen. William soll am 6. Juni unterdessen in Courseulles–sur–Mer an einer Gedenkveranstaltung der kanadischen Regierung teilnehmen sowie einer Zeremonie am Küstenabschnitt Omaha Beach beiwohnen. Charles› Bruder Edward (60) werde derweil mit seiner Ehefrau Sophie (59) in Staffordshire einen Gedenkgottesdienst besuchen.