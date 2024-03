Trotz Krebserkrankung: König Charles wird 2024 in Australien erwartet

Am 5. Februar hatte der Buckingham Palast bekannt gegeben, dass der 75–Jährige an einer «Form von Krebs» leidet und sich «regelmässigen Behandlungen» unterzieht. Deshalb absolviert er derzeit keine Termine. Doch sobald sich sein Gesundheitszustand gebessert hat, rechnet die australische Regierung mit einem königlichen Besuch, heisst es in der «Daily Mail». Die britische Zeitung zitierte den australischen Premierminister Anthony Albanese (61) mit den Worten: «Australien bereitet sich auf einen möglichen Besuch Seiner Majestät des Königs in Australien später in diesem Jahr vor.»