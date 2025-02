Trotz Kreislaufkollaps: «GNTM»-Model eröffnet Fashion-Show

Catwalk–Comeback für Ex–DDR–Model

Für viele der Models bedeutet die taffe Tüll–Prüfung den ersten Catwalk–Auftritt ihres Lebens. Nicht so für Katrin (56) aus Berlin. Sie arbeitete schon in der DDR als Model: «Damals verdienten Models ungefähr so viel wie Ärzte.» Ihre Laufsteg–Karriere hängte sie mit dreissig an den Nagel, als Tochter Lulu (32) in die Schule kam. Bei «GNTM» erlebt Katrin, die schon für Designer wie Paco Rabanne lief, ihr grosses Catwalk–Comeback. Und zwar mit ihrer Tochter. Auch Lulu bewirbt sich um einen Platz im Model–Haus. Als Katrin ihre Tochter in deren zugeteiltem Designerkleid sieht, strahlen ihre Augen: «Sie sieht aus wie eine Prinzessin.» Ob es beide in die nächste Runde schaffen?