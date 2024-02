Trotz Kritik: Herzogin Meghan schwärmt von neuer Sussex-Website

Zufrieden mit Arbeit an Website

Für ihre neue Website arbeitete das Paar erneut mit der Agentur Article zusammen, die sowohl die neue, als auch die alte Homepage kreiert hat. In einem Statement auf der Firmenwebsite wird Herzogin Meghan mit lobenden Worten zitiert: «Es gibt einen Grund, warum ich mit Ryan und dem talentierten Team von Article seit einem Jahrzehnt zusammenarbeite: ihre Liebe zum Detail, ihre Kreativität und Sorgfalt und der durchdachte Ansatz für das Design und die Benutzererfahrung.» Die Verantwortlichen seien nicht nur Designer, «sondern auch Mitarbeiter, die Ihre Ideen in visuelle Identitäten verwandeln. Sie sind ein ganz besonderes Unternehmen. Ausserdem sind sie Kanadier, also bin ich ein Fan», erklärt die Herzogin, die früher den Lifestyle–Blog «The Tig» betrieben hat.