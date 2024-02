Trotz Netflix-Deal: Prinz Harrys neue Doku läuft bei der Konkurrenz

Sie trägt den Titel «Prince Harry's Mission: Life, Family And The Invictus Games» und basiert Medienberichten zufolge auf Interviews, die Harry in den vergangenen Wochen «ABC News» in Kanada gegeben hat. Dazu gehört auch ein vielbeachteter Auftritt bei «Good Morning America» vom 16. Februar, der am Rande des «Invictus Games One Year To Go»–Events in Kanada stattfand. In der Sendung sprach Prinz Harry über seinen Kurzbesuch bei seinem krebskranken Vater König Charles (75). Er hoffe, dass die Diagnose einen «vereinigenden Effekt» auf die königliche Familie haben könne, so der Herzog von Sussex.