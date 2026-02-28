Trotz Nominierung: Darum verpasst Leonardo DiCaprio die Actor Awards

Bei der 98. Oscarverleihung am 15. März hat DiCaprio erneut die Chance auf eine Auszeichnung – es ist seine sechste Nominierung als bester Hauptdarsteller. Sein aktueller Film geht mit insgesamt 13 Nominierungen, darunter auch als bester Film, als einer der grossen Favoriten ins Rennen um die begehrten Goldstatuen.