Trotz Oscar-Sieg: Warum Sean Penn bei der Verleihung fehlte

Wie die «New York Times» berichtet, hielt sich Sean Penn während der Oscarverleihung nicht in Los Angeles, sondern in Europa auf. Demnach soll der politisch engagierte Schauspieler Ende vergangener Woche geplant haben, in die Ukraine zu reisen. Penn setzt sich bereits seit längerer Zeit für das vom Krieg gezeichnete Land ein. Schon im November 2022 war er in die Ukraine gereist und überliess Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) damals einen seiner Oscars, der dort bis zum Ende des Krieges gegen Russland bleiben soll.